Barcelona'dan ayrılığı gündem olmuştu: İlkay Gündoğan'ın yeni adresini duyurdular!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'ı yeniden renklerine bağlayacağı iddia edildi.
Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan İlkay Gündoğan, eski takımı Manchester City ile anlaşma sağladı.
ABD merkezli The Athletic'te yer alan habere göre, İlkay Gündoğan, Barcelona'dan bedelsiz olarak ayrılacak ve Manchester City ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
PEP GUARDİOLA ONAY VERDİ
Haberde Pep Guardiola'nın dönüşüne yeşil ışık yakmasının ardından deneyimli orta saha ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı belirtildi.
304 MAÇTA 98 GOLE KATKI
İlkay Gündoğan, 2016-2023 yılları arasında Manchester City'de oynamış ve İngiliz ekibinde 304 maçta 60 gol ve 38 asistlik performans sergilemişti.
2023'te sözleşmesinin bitmesinin ardından Barcelona'ya imza atan 33 yaşındaki futbolcu, Katalan temsilcisinde ise 51 maçta 5 gol attı ve 14 asist yaptı.
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