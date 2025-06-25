Barcelona Camp Nou'ya geri dönüyor: Tarih belli oldu!

FC Barcelona, 10 Ağustos 2025 tarihinde evine dönüyor.

Kulüp, iki yılı aşkın süren yenileme çalışmalarının ardından, Camp Nou'nun kapılarını açacağını resmen duyurdu. Katalan devinin dönüşü, her sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen Joan Gamper Kupası ile gerçekleşecek. Etkinliğe dair ayrıntılar önümüzdeki günlerde kulüp tarafından paylaşılacak.





2023'TE AYRILMIŞTI

Barça, stadyumun yenileme çalışmaları nedeniyle 2023'ten bu yana maçlarını geçici olarak Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda oynuyordu.

Ancak Camp Nou'nun dönüşü tamamen tamamlanmış bir statla olmayacak. Çalışmaların bazı bölümleri hala devam edecek.

Özellikle yeni üçüncü kat, çift katlı VIP alanı, çatı kaplamaları ve iç mekân düzenlemeleri gibi unsurların tamamlanması için çalışmalar sürdürülecek. Stadyum çevresindeki şehir planlaması ve altyapı geliştirmeleri de devam eden projeler arasında yer alıyor.





YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

Barcelona'nın Camp Nou'ya dönüşü, sadece fiziksel bir değişim değil; kulüp kültürü ve gelecek vizyonu açısından da simgesel bir adım olarak görülüyor.



