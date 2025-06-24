Nico Williams, Barcelona isteğini Athletic Bilbao'ya iletti!

Athletic Bilbao forması giyen Nico Williams, Barcelona'ya transfer olmak istiyor. 22 yaşındaki futbolcu, Barcelona ile altı yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

El Chiringuito'da yer alan habere göre, Barcelona ile sözleşme şartlarında anlaşmaya varan İspanyol yıldız, Katalan ekibinde oynamak istediğini Athletic Bilbao'ya iletti.

Athletic Bilbao ise Nico Williams'ın 62 milyon euro'luk serbest kalma bedelinin tek seferde ödenmesini istiyor. Barcelona ise bu rakamı taksitle ödemek için Athletic Bilbao ile temaslarına devam ediyor.

Athletic Bilbao'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Nico Williams, 11 gol attı ve 7 asist yaptı.



