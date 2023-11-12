Barcelona - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında kendi sahasında Deportivo Alaves ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 13. hafta heyecanı yaşanıyor.
Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Luis Garcia'nın ekibi Deportivo Alaves ile karşı karşıya gelecek.
BARCELONA - DEPORTİVO MAÇI SAAT KAÇTA?
Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.
BARCELONA - DEPORTİVO MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Mateo Busquets Ferrer'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Barcelona, ligde oynadığı son maçta Real Sociedad deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Deportivo ise kendi sahasında ağırladığı Almeria'yı 1-0 mağlup etmişti.
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