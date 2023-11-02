Barcelona'dan Camp Nou için ilginç proje: Taraftarların külleri için özel alan!

Camp Nou'yu yenileyen İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, hayatını kaybeden taraftarlarının küllerinin saklanması için yeni stadına özel bir bölüm inşa ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2023 - 11:53
Barcelona'dan Camp Nou için ilginç proje: Taraftarların külleri için özel alan!
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Barcelona'nın yenilenen stadyumu Camp Nou'da çok ilginç bir proje hayata geçiyor.

Camp Nou'da 26 bin 600 Barcelona taraftarı için kolumbaryum (ölülerin küllerinin saklandığı alan) olacak. Büyük bir anıt inşa edilecek ve 26 bin 600 Barça taraftarının külleri bu anıtta yer alacak.

ERKEN SATIŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Barcelona Kulübü, kolumbaryumda yer almak isteyenler için salı gününden itibaren erken satış dönemine başlayacak. Önce kulüp üyeleri, ardından kombine sahipleri ve sonra genel satış dönemi olacak.

Camp Nou'nun yanında yer alacak olan kolumbaryumdan gökyüzüne dört küp üzerinden ışıklar da saçılacak ve bu kişilerin anıları bu şekilde canlı tutulacak. 


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