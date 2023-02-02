Barcelona erteleme maçında Real Betis'i deplasmanda yendi! Real Betis 1-2 Barcelona

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 09:09

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 09:09

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) lider Barcelona, 17. haftaya denk gelen erteleme maçında deplasmanda Real Betis'i 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere bitti. İkinci yarıda Barcelona, Raphinha (Dk. 65) ve ardından Robert Lewandowski (Dk. 80) ile 2-0 öne geçti.

Real Betis'in tek golünü 85. dakikada Barcelonalı Jules Oliver Kounde kendi kalesine attı.

La Liga'da lider durumda olan Barcelona puanını 50'ye çıkardı. Betis ise 31 puanla 6'ncı sırada kaldı.

İspanyol liginde lider Barcelona'nın en yakın takipçisi Real Madrid (42 puan) diğer bir erteleme maçında 2 Şubat'ta sahasında Valencia'ya karşı oynayacak.