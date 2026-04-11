Barcelona, Espanyol'u 4 golle devirdi: Real Madrid ile farkı açtı

11.04.2026 22:14:00
İspanya La Liga'da Barcelona, Espanyol ile oynadığı derbiyi 4-1 kazandı ve Real Madrid ile puan farkını 9'a yükseltti.

İspanya Ligi'nde 31. haftada oynanan derbi karşılaşmasında Barcelona ile Espanyol karşı karşıya geldi. Cam Nou'da oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Barcelona oldu.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 9 ve 25. dakikada Ferran Torres, 87. dakikada Lamine Yamal, 89. dakikada Marcus Rashford kaydetti. İlk iki golde de asisti Lamine Yamal yaptı.

Espanyol'un tek golü 56. dakikada Pol Lozano'dan geldi.

YAMAL TARİHE GEÇTİ

18 yaşındaki Lamine Yamal, La Liga'da 100 maça en erken çıkan futbolcu oldu. Yamal bu sezon 27 lig maçında 15 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

PUAN FARKI 9 OLDU

Real Madrid'in Girona ile berabere kaldığı hafta kazanan Barcelona, bitime 7 hafta kala puanını 79'a yükseltti ve ezeli rakibi ile farkı 9'a çıkardı. Espanyol 38 puanda kaldı.

İspanya Ligi'nde gelecek hafta Barcelona, Celta Vigo'yu ağırlayacak. Espanyol, Rayo Vallecano deplasmanına çıkacak.

Barcelona, Atletico Madrid'i deplasmanda devirdi: Puan farkı 7'ye çıktı La Liga'nın 30. haftasında Barcelona, 45+7'de 10 kişi kalan Atletico Madrid'i 2-1 yendi. Katalan devi, Real Madrid ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.
Atletico Madrid, 10 kişi kalan Barcelona'yı iki golle geçti Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Barcelona'yı 2-0 mağlup etti.
Barcelona'dan İlkay Gündoğan itirafı! İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da Başkan Joan Laporta, 2023 yazında Manchester City'den transfer edilen İlkay Gündoğan hakkında açıklamalarda bulundu.