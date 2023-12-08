Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 13. haftasında deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
EuroLeague'de 13. hafta heyecanı yaşanıyor.
Roger Grimau yönetimindeki Barcelona, kendi evinde Dimitris Itoudis'in ekibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
BARCELONA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?
Palau Blaugrana Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
BARCELONA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Barcelona, EuroLeague'de oynadığı son maçta deplasmanda Virtus Bologna'ya 80-75 mağlup olmuştu.
Fenerbahçe Beko ise deplasmanda Saski Baskonia'ya 80-79 kaybetmişti.
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