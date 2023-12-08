Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 13. haftasında deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2023 - 12:07
Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EuroLeague'de 13. hafta heyecanı yaşanıyor.

Roger Grimau yönetimindeki Barcelona, kendi evinde Dimitris Itoudis'in ekibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

BARCELONA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Palau Blaugrana Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

BARCELONA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Barcelona, EuroLeague'de oynadığı son maçta deplasmanda Virtus Bologna'ya 80-75 mağlup olmuştu. 

Fenerbahçe Beko ise deplasmanda Saski Baskonia'ya 80-79 kaybetmişti.


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