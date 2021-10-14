Barcelona, genç yıldızı Pedri ile sözleşme yeniledi

14 Ekim 2021 Perşembe, 19:53

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Barcelona, Pedri'nin sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin Haziran 2026'ya kadar uzatıldığı kaydedildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 1 MİLYAR AVRO

2019/20 sezonunu Las Palmas’ta kiralık olarak geçiren Pedri, Barcelona'ya dönmesinin ardından takımın önemli isimlerinden biri oldu.

18 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusunun yeni sözleşme ile serbest kalma bedeli 1 milyar Avro olarak belirlendi.

2020/21 sezonunda Barcelona ve İspanya Millî Takımı ile 74 maça çıkan Pedri, Avrupa’daki diğer tüm oyunculardan daha fazla forma giyen isim oldu.

Barcelonalı futbolcu aynı zamanda Avrupa Futbol Şampiyonaları tarihinde bir eleme maçında 11'de başlayan en genç futbolcu olmuştu.

İki yıl önce Las Palmas takımından Katalan ekibine transfer olan Pedri, tüm kulvarlarda 56 maça çıktı ve 4 gol attı.







