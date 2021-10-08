Barcelona eski efsanesi Deco'yu scout şefi yapıyor

08 Ekim 2021 Cuma, 18:22

Eski Portekizli oyuncu Deco, Andre Cury'nin işini devralacak. Andre Cury, Barça'daki Bartomeu döneminde tartışmalı bir scout görevlisiydi ve sözleşme imzalarken usulsüzlükler nedeniyle kovulmuştu.

Barcelona efsanesi Deco, sportif direktör ekibinin bir parçası olmak için Barselona'ya geri dönecek. Brezilya kökenli Portekizli, Andre Cury'nin yerine Barcelona'nın Brezilya'daki baş scout görevlisi olacak.

Deco, Güney Amerika ülkesindeki en büyük yetenekleri belirlemek ve takımı geliştirmeye yardımcı olabilecek transferler önerme konusunda kulübe yardımcı olacak.