Barcelona'ya Sergio Aguero ve Ousmane Dembele'den iyi haber

Katalan ekibi Barcelona'ya uzun süredir sakatlıkla boğuşan iki yıldızından iyi haber geldi. Sergio Aguero ve Ousmane Dembele, takımla beraber çalışmalara başladı.

10 sezon boyunca İngiliz ekibi Manchester City'de kariyerini sürdüren ve geçtiğimiz sezonun sonunda sözleşme yenilenmemesi sebebiyle serbest kalan Arjantinli Sergie Aguero ve 2017-18 sezonunda 135 milyon Avro bonservis bedeli ile Dortmund'dan gelen Fransız Ousmane Dembélé, bu sezon sakatlıkları sebebi ile Katalan ekibi ile resmi maça çıkamamışlardı.

Sezona kötü bir giriş yapan ve her gün spekülasyonlar konuşulan Barcelona, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya 3-0, ligde ise Atletico Madrid'e 2-0 yenilmişti.

Milli maç arasının ardından 17 Ekim'de Valencia'yı ağarlayacak. Takımdan ayrılma ihtimali basında sürekli konuşulan Ronald Koeman, takımla çalışmalara başlayan iki yıldızını kullanabilme ihtimali doğması halinde ilk olarak bu maçta şans verme ihtimali bulunuyor.

Barcelona kulübünden Sergio Aguero ve Ousmane Dembele için yapılan sosyal medya paylaşımı ise şu şekilde:

??Welcome back @Dembouz & @aguerosergiokun!



Both started training for part of the session with the rest of the squad today ?? pic.twitter.com/JHbiwmzSkJ