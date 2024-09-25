Barcelona - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Barcelona, İspanya La Liga'nın 7. haftasında sahasında Getafe ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 22.00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor.
Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, sahasında Pepe Bordalas'ın ekibi Getafe ile karşı karşıya gelecek.
BARCELONA - GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA?
Lluis Companys Stadyumu'nda oynanacak mücadele 22.00'de başlayacak.
BARCELONA - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Pablo Fuertes'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından şifresiz bir şekilde yayımlanacak.
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