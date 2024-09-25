Barcelona - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Barcelona - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Barcelona, İspanya La Liga'nın 7. haftasında sahasında Getafe ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 22.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2024 Çarşamba, 15:27
Barcelona - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor.

Barcelona - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, sahasında Pepe Bordalas'ın ekibi Getafe ile karşı karşıya gelecek.

Barcelona - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BARCELONA - GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA?

Lluis Companys Stadyumu'nda oynanacak mücadele 22.00'de başlayacak.

Barcelona - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BARCELONA - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Pablo Fuertes'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

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