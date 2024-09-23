Barcelona'da yeni kaleci kararı!
Barcelona, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Marc Andre ter Stegen'in yerine yeni bir kaleci almayı planlıyor.
Barcelona, Marc Andre ter Stegen'den gelen haberle sarsıldı.
Villarreal ile oynanan maçta sakatlanan Alman file bekçisinin sezonun kalan kısmında forma giymesi beklenmiyor.
YENİ KALECİ KARARI
Marca'da yer alan habere göre, Barcelona, Stegen yerine yeni bir kaleci almayı planlıyor.
Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick ve sportif direktörü Deco'nun yeni kaleci konusunda şimdiden bir görüşme yaptığı kaydedildi.
KALE PENA'DA OLACAK
Barcelona'da devre arasındaki transfer dönemine kadar kaleyi Inaki Pena'nın koruması bekleniyor.
Etiketler: #Marc-Andre ter Stegen #barcelona #Kaleci
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