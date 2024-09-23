Barcelona'da yeni kaleci kararı!

Yayınlanma: 23.09.2024 - 18:37

Güncelleme: 23.09.2024 - 18:37

Barcelona, Marc Andre ter Stegen'den gelen haberle sarsıldı.

Villarreal ile oynanan maçta sakatlanan Alman file bekçisinin sezonun kalan kısmında forma giymesi beklenmiyor.

YENİ KALECİ KARARI

Marca'da yer alan habere göre, Barcelona, Stegen yerine yeni bir kaleci almayı planlıyor.

Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick ve sportif direktörü Deco'nun yeni kaleci konusunda şimdiden bir görüşme yaptığı kaydedildi.

KALE PENA'DA OLACAK

Barcelona'da devre arasındaki transfer dönemine kadar kaleyi Inaki Pena'nın koruması bekleniyor.