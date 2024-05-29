Barcelona gözünü 16'lık yeteneğe dikti! Avrupa devleri peşinde...

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın, Gent forması giyen Belçikalı genç futbolcu Jorthy Mokio ile ilgilendiği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 09:47
Barcelona gözünü 16'lık yeteneğe dikti! Avrupa devleri peşinde...
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Bu sezon La Liga'da şampiyonluğu ezeli rakibi Real Madrid'e kaptıran Barcelona gelecek adına çalışmalarına hız verdi.

Relevo'da yer alan habere göre Barcelona, Gent ile 4 resmi maçta süre bulan 16 yaşındaki stoper Jorthy Mokio için harekete geçti.

SON KARAR ONDA

Haberde Manchester City ve Roma'nın da takibinde olan genç yıldızı bedelsiz olarak kadrosuna katmak isteyen Barcelona'nın çalışmalarına hız verdiği söylendi.

Barcelona - Paris Saint-Germain çeyrek finalinde stadyuma giden Jorthy Mokio için artık son kararın kendisinde olduğu da iddia edildi.


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