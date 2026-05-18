Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesi uzattı

İspanya LaLiga'nın 35. haftasında derbide Real Madrid'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Barcelona'da iç transferde imzalar atıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada teknik direktör Hansi Flick'in kontratı 2028'e kadar uzatıldı.

Barcelona'yla 2024'te anlaşan Hansi Flick'in bir önceki kontratı gelecek sezonun sonunda bitiyordu. Flick Barcelona'da Laliga (2), İspanya Kupası ve ve İspanya Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı.

Kariyerinde daha önce Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'i de çalıştıran 61 yaşındaki teknik direktör, Barcelona'da 116 maça çıkarken 2.36 puan ortalaması yakaladı. Hansi Flick, Barcelona'da görev yaptığı 116 karşılaşmada 88 galibiyet, 10 beraberlik ve 18 yenilgi elde etti.

BU SEZON İÇ SAHADA KAYIPSIZ

LaLiga'da bu sezon şampiyonluğa ulaşan Barcelona, ligde evinde oynadığı tüm maçları kazandı.

Hansi Flick'in öğrencileri iç saha maçlarını kayıpsız geçerken deplasmanda 18 maçta 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.