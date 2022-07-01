Barcelona, Jan Vesely transferini açıkladı
Barcelona, Jan Vesely ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İspanya Ligi ekiplerinden Barcelona, Jan Vesely ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Barcelona, Jan Vesely ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli olacak sözleşme için anlaşmaya vardı" ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe Beko'ya 2014 yılında transfer olan Jan Vesely, sarı-lacivertli takımla 3 Türkiye Kupası, 1 EuroLeague, 4 Basketbol Süper Ligi ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.
Jan Vesely, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko formasıyla ING Basketbol Süper Ligi'nde 9.9, EuroLeague'de 13.6 sayı ortalamaları yakaladı.
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