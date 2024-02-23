Barcelona, Jan Vesely'nin sözleşmesini uzattı

Barcelona Basketbol Takımı, Jan Vesely'nin sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 16:05
Barcelona, Jan Vesely'nin sözleşmesini uzattı
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Jan Vesely, Barcelona ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin 2026'ya kadar uzatıldığı belirtildi.

Vesely yaptığı açıklamada, "Kolay bir karardı. Sözleşme yenilediğim için mutluyum. Barcelona'da oynamaktan gerçekten keyif alıyorum" dedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

EuroLeague'de bu sezon Jan Vesely 25 maçta süre aldı.

Vesely bu maçlarda 12.9 sayı, 4.5 ribaunt ve 1.4 asist ortalamaları yakaladı. Jan Vesely, İspanya Ligi'nde ise 18.1 sayı ve 4.1 ribaunt ortalamaları tutturdu.

Tecrübeli oyuncu, 2022'de Fenerbahçe Beko'dan ayrılmış ve Barcelona'ya imza atmıştı.


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