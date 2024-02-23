Barcelona, Jan Vesely'nin sözleşmesini uzattı

Yayınlanma: 23.02.2024 - 16:05

Güncelleme: 23.02.2024 - 16:09

Jan Vesely, Barcelona ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin 2026'ya kadar uzatıldığı belirtildi.

Vesely yaptığı açıklamada, "Kolay bir karardı. Sözleşme yenilediğim için mutluyum. Barcelona'da oynamaktan gerçekten keyif alıyorum" dedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

EuroLeague'de bu sezon Jan Vesely 25 maçta süre aldı.

Vesely bu maçlarda 12.9 sayı, 4.5 ribaunt ve 1.4 asist ortalamaları yakaladı. Jan Vesely, İspanya Ligi'nde ise 18.1 sayı ve 4.1 ribaunt ortalamaları tutturdu.

Tecrübeli oyuncu, 2022'de Fenerbahçe Beko'dan ayrılmış ve Barcelona'ya imza atmıştı.