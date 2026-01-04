Barcelona, Katalan derbisinde 3 puanı son dakikalarda aldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.01.2026 09:29:00
İspanya LaLiga'nın 18. haftasında Barcelona, deplasmanda Espanyol'u 2-0 yendi.

İspanya LaLiga'nın 18. haftasında oynanan Katalan derbisinde Barcelona, deplasmanda Espanyol ile karşılaştı.

RCDE Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında baskısını arttıran Barcelona, aradığı golü 86. dakikada Dani Olmo'nun harika golüyle buldu ve 1-0 öne geçti.

Maçın skorunu ise 90. dakikada Robert Lewandowski belirledi ve konuk ekip sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından galibiyet serisini 9 maça yükselten Barcelona, 49 puana yükseldi. 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Espanyol ise 33 puanda kaldı.

LaLiga'nın 19. haftasında Barcelona, evinde Real Sociedad'ı konuk edecek. Espanyol ise deplasmanda Levante ile karşılaşacak.

