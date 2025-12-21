Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.12.2025 20:25:00
Villarreal 10 kişi kaldı: Barcelona'nın müthiş serisi 8 maça çıktı!

Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Villarreal'i 2-0 mağlup etti.

İspanya La Liga'da Barcelona, Villarreal deplasmanına konuk oldu. Barcelona, Estadio de la Ceramica'da oynanan maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada penaltıdan Raphinha ve 63. dakikada Lamine Yamal attı.

VILLARREAL 10 KİŞİ KALDI

Villarreal, Renato Veiga'nın 39. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Barcelona, ligde arka arkaya 8. galibiyetini aldı. Villarreal, ligde 7 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Barcelona, ligde 46 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Villarreal, 35 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Espanyol deplasmanına gidecek. Villarreal, Elche ile deplasmanda karşılaşacak.

