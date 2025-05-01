Barcelona kendi evinde seriye tutundu!
Barcelona, THY EuroLeague play-off turu üçüncü maçında kendi evinde ağırladığı Monaco'yu 100-89 mağlup ederek seride ilk galibiyetini aldı.
Basketbol THY EuroLeague play-off etabı üçüncü maçında İspanya ekibi Barcelona, Fransa temsilcisi Monaco'yu 100-89 yenerek geride olduğu seriyi 2-1'e getirdi.
Palau Blaugrana'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini önde kapatan taraf, 27-24'lük skorla konuk takım Monaco oldu.
İkinci periyotta etkili hücum eden Barcelona, devre arasına 51-39 üstünlükle girdi.
Skor üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren ev sahibi ekip, üçüncü çeyreğini 74-66 önde bitirdiği mücadeleyi 100-89 kazandı ve serideki ilk galibiyetini aldı.
4. MAÇ CUMA GÜNÜ
Willy Hernangomez, 19 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparak Barcelona'nın galibiyetinde önemli rol oynadı. Monaco'da 20 sayı, 12 asistle "double-double" yapan Mike James'in performansı mağlubiyeti engelleyemedi.
Barcelona, 3 galibiyete ulaşan takımın dörtlü finale kalacağı serinin 4. maçında Monaco'yu 2 Mayıs Cuma günü konuk edecek.
Spor Haberleri
- Tottenham'ın konuğu Bodo/Glimt
- Athletic Bilbao'nun konuğu Manchester United!
- Yapay zeka Osimhen'in yeni takımını duyurdu!
- Barcelona kendi evinde seriye tutundu!
- Al Nassr elendi: Ronaldo'nun görüntüleri damga vurdu!
- Luca Banchi: 'Bu seri her şeye gebe'
- Ergin Ataman'dan Anadolu Efes açıklaması!
- Filenin Efeleri'nin geniş kadrosu belli oldu!
- Eyüpspor'dan transfer yasağı açıklaması!
- 6 gollü müthiş maçta kazanan çıkmadı!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalkışanı perişan ederiz'
- Saat verildi... Kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı!
- Sürpriz 'Kanal İstanbul' açıklaması!
- Kürsüden gözdağı: 'Bakalım kaç CHP'li daha...'
- O mesajın ekran görüntüsü ortaya çıktı!
- 'Eğer siz sandığı koymazsanız...'
- 'Ben buradayım, sen neredesin salon adamı?'
- İlk işi ‘Andımız’ı indirmek oldu
- Erdoğan'dan, Özel'e 'jammer' yanıtı
- 3 malzemeyle derinlemesine koltuk temizliği