Barcelona kendi evinde seriye tutundu!

Barcelona, THY EuroLeague play-off turu üçüncü maçında kendi evinde ağırladığı Monaco'yu 100-89 mağlup ederek seride ilk galibiyetini aldı.

Barcelona kendi evinde seriye tutundu!
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AA
Yayınlanma: 01.05.2025 - 10:08

Basketbol THY EuroLeague play-off etabı üçüncü maçında İspanya ekibi Barcelona, Fransa temsilcisi Monaco'yu 100-89 yenerek geride olduğu seriyi 2-1'e getirdi.

Palau Blaugrana'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini önde kapatan taraf, 27-24'lük skorla konuk takım Monaco oldu.

İkinci periyotta etkili hücum eden Barcelona, devre arasına 51-39 üstünlükle girdi.

Skor üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren ev sahibi ekip, üçüncü çeyreğini 74-66 önde bitirdiği mücadeleyi 100-89 kazandı ve serideki ilk galibiyetini aldı.

4. MAÇ CUMA GÜNÜ

Willy Hernangomez, 19 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparak Barcelona'nın galibiyetinde önemli rol oynadı. Monaco'da 20 sayı, 12 asistle "double-double" yapan Mike James'in performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Barcelona, 3 galibiyete ulaşan takımın dörtlü finale kalacağı serinin 4. maçında Monaco'yu 2 Mayıs Cuma günü konuk edecek.


Etiketler: #barcelona #monaco #euroleague

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