Barcelona Kulübü Başkanı Laporta: 'Mbappe net 50 milyon Euro istiyor'
İspanya Ligi ekibi Barcelona'nın başkanı Joan Laporta, yaz transfer sezonunda hangi takıma gideceği merakla beklenen Fransız oyuncu Kylian Mbappe hakkında açıklamada bulundu. Laporta, Fransız futbolcunun senelik istediği maaşı açıkladı.
Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Fransa'nın Paris Saint Germain takımındaki sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin sezon başına net 50 milyon Euro istediğini ileri sürdü.
Laporta, Katalonya radyosuna verdiği demeçte, "Mbappe net 50 milyon Euro istiyor. Mbappe, süper üst bir düzeyde ama Şampiyonlar Ligi'ni de kazanamadı. Bunu da hesaba katmak gerek" dedi.
Barcelona olarak 25, 30 veya 40 milyon Euro net yıllık maaşlar veremeyeceklerini kaydeden Laporta, "Böyle bir para ödemek, Barcelona'da forma giyen ve futbol dünyasında referans olan futbolculara karşı hakaret olur. Bir daha asla bu tip bir çılgınlık olmayacak. Böyle bir ödeme yapmayı istemiyoruz ve yapmayacağız" diye konuştu.
Katalan kulübünün başkanı, geleceği belirsiz olan takımdaki Ousmane Dembele için ise "Barcelona'da kalmak istese de bizimkinden daha iyi olan ve onu daha fazla cezbedecek seçenekler sunulduğunu düşünüyor" açıklamasında bulundu.
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