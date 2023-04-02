La Liga'da lider Barcelona, Elche'yi deplasmanda 4-0 yendi

La Liga'nın 27. haftasında Barcelona, deplasmanda Elche ile karşılaştı. Lider Barcelona, ev sahibini 4-0 yenmeyi başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 09:04
La Liga'da lider Barcelona, Elche'yi deplasmanda 4-0 yendi
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında lider Barcelona, lig sonuncusu Elche'yi deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri Robert Lewandowski (Dk. 20 ve 66), Ansu Fati (Dk. 56) ve Fernan Torres (Dk. 70) attı.

La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sırada olan Polonyalı forvet Lewandowski, 1 aydan fazla süren gol sessizliğini Elche karşısında bozdu.

Lewandowski İspanyol ligindeki toplam gol sayısını 18'e çıkartırken, en yakın takipçisi Enes Ünal'ın (Getafe) 13 golü bulunuyor.

Diğer yandan 71 puanla liderliğini daha da sağlamlaştıran Barcelona, ikinci sırada bulunan ve bir maçı eksik olan Real Madrid ile arasındaki puan farkını 15'e çıkardı.

Elche ise 13 puanla son sırada yer alıyor.


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