Barcelona, La Liga'da bir puanı son dakikada kurtardı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 5. haftasındaki Barcelona-Granada maçı 1-1 tamamlandı.

AA
21 Eylül 2021 Salı, 07:00
Barcelona, La Liga'da bir puanı son dakikada kurtardı
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 İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasındaki Barcelona-Granada maçı 1-1 tamamlandı.

Haftanın kapanış mücadelesinde Barcelona, Granada'yı ağırladı. Misafir takım, Duarte'nin 2. dakikadaki golüyle karşılaşmanın başında öne geçti. Araujo, 90. dakikada attığı golle Barcelona'nın sahadan bir puanla ayrılmasını sağladı.

Bir maç eksiği bulunan Barcelona, 8 puanla 7'nci, Granada ise 3 puanla 17. sırada yer aldı.


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