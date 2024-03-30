Barcelona - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, İspanya La Liga'nın 30. haftasında sahasında Las Palmas ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 11:17
Barcelona - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 30. hafta heyecanı yaşanıyor.

Xavi yönetimindeki Barcelona, sahasında Garcia Pimienta'nın ekibi Las Palmas ile karşı karşıya gelecek.

BARCELONA - LAS PALMAS MAÇI SAAT KAÇTA?

Luis Companys Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

BARCELONA - LAS PALMAS MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Mateo Busquets'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Barcelona, ligde oynadığı son maçta Atletico Madrid deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı. 

Las Palmas ise deplasmanda karşılaştığı Almeria'ya 1-0 mağlup olmuştu. 


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