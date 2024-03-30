Barcelona - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, İspanya La Liga'nın 30. haftasında sahasında Las Palmas ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 30. hafta heyecanı yaşanıyor.
Xavi yönetimindeki Barcelona, sahasında Garcia Pimienta'nın ekibi Las Palmas ile karşı karşıya gelecek.
BARCELONA - LAS PALMAS MAÇI SAAT KAÇTA?
Luis Companys Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
BARCELONA - LAS PALMAS MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Mateo Busquets'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Barcelona, ligde oynadığı son maçta Atletico Madrid deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Las Palmas ise deplasmanda karşılaştığı Almeria'ya 1-0 mağlup olmuştu.
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