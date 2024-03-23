Barcelona'da Xavi'nin kararı bekleniyor

Barcelona Başkanı Joan Laporta, daha önce takımdan ayrılacağını açıklayan Xavi'nin son kararını beklediklerini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 09:57
Barcelona'da Xavi'nin kararı bekleniyor
Abone Ol google-news

İspanya LaLiga takımlarından Barcelona'da başkan Joan Laporta, teknik direktör Xavi'nin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mundo Deportivo'ya konuşan Laporta, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklayan Xavi'nin takımda kalmasını istediğini ve henüz net bir şey olmadığını söyledi.

Laporta açıklamasında, "Haziran ayında takımdan ayrılacağını açıkladı ama neler olacağını göreceğiz. Bir karar verme konusunda kendimize baskı yapmak istemiyoruz çünkü şu anda işler bizim için iyi gidiyor. Bunu zaten biliyor, takımda kalmasını isterim" dedi.

Xavi'nin ayrılığının kesinlik kazanmasının ardından yeni bir teknik direktör arayışı olabileceğini belirten Laporta, "Yeni bir antrenörün bize uyum sağlaması gerekiyor. Barcelona yöneticilerin, oyuncuların, başkanların ve teknik direktörlerin üzerindedir. Başarılı bir model oluşturduk ve teknik direktörün buna uyum sağlaması gerekecek" ifadelerini kullandı.

Laporta, Xavi kararını verene kadar teknik direktör konusunda herhangi bir adım atmayacaklarını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, LaLiga'da Villareal'le ocak ayında oynanan maçın ardından takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Xavi, "30 Haziran'da takımdan ayrılacağım. Bu, başkanla ve ekiple konuşup aldığımız bir karar. Barcelona'nın değişikliğe ihtiyacı var. Her şeye rağmen çok iyi bir sezon geçirebileceğimizi düşünüyorum. Kendimden önce kulübü düşünmem gerekiyor. Bu kararın oyunculara ve kulübe yardımcı olacağını düşünüyorum. Barcelona'ya engel olmak istemiyorum" açıklamasında bulunmuştu.

ZİRVEYLE FARK 8 PUAN

LaLiga'da sezon bitimine 9 hafta kala Barcelona, lider Real Madrid'in 8 puan ardında ikinci sırada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi eleyen Barcelona çeyrek finalde Paris Saint Germain'le karşılaşacak.


xavi haberleri barcelona haberleri Joan Laporta haberleri

İlgili Haberler

Joan Laporta'dan Xavi kararı!

Joan Laporta'dan Xavi kararı!
Beşiktaş, Xavier Munford'un cezasına isyan etti: 'Kabul edilemez'

Beşiktaş, Xavier Munford'un cezasına isyan etti: 'Kabul edilemez'
Xavi'den fikstür eleştirisi!

Xavi'den fikstür eleştirisi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Stentrode, Musk'ın Neuralink'inden çok daha ileride olabilir

Stentrode, Musk'ın Neuralink'inden çok daha ileride olabilir
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye’nin en yaşlı ve en genç illeri!

TÜİK açıkladı: İşte Türkiye’nin en yaşlı ve en genç illeri!
Acun Ilıcalı'dan Premier Lig açıklaması: 'Bir şansımız var'

Acun Ilıcalı'dan Premier Lig açıklaması: 'Bir şansımız var'
Emily Ratajkowski’nin yeni tarzı: Boşanma yüzükleri…

Emily Ratajkowski’nin yeni tarzı: Boşanma yüzükleri…
Yaş aldıkça gençleşen 4 burç: Gençliğin sırrı onlarda saklı...

Yaş aldıkça gençleşen 4 burç: Gençliğin sırrı onlarda saklı...
Sünnet derisi ve spermden sonra bunu da denedi! Selen Görgüzel: ‘Çok gergin olduğum doğrudur’

Sünnet derisi ve spermden sonra bunu da denedi! Selen Görgüzel: ‘Çok gergin olduğum doğrudur’
İsveç'i aratmıyor! Doğa tutkunlarının yeni rotası

İsveç'i aratmıyor! Doğa tutkunlarının yeni rotası
Dilek İmamoğlu’ndan eşi Ekrem İmamoğlu’na destek: ‘Ekrem kazanacak’

Dilek İmamoğlu’ndan eşi Ekrem İmamoğlu’na destek: ‘Ekrem kazanacak’