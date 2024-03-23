Barcelona'da Xavi'nin kararı bekleniyor

Yayınlanma: 23.03.2024 - 09:57

Güncelleme: 23.03.2024 - 09:57

İspanya LaLiga takımlarından Barcelona'da başkan Joan Laporta, teknik direktör Xavi'nin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mundo Deportivo'ya konuşan Laporta, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklayan Xavi'nin takımda kalmasını istediğini ve henüz net bir şey olmadığını söyledi.

Laporta açıklamasında, "Haziran ayında takımdan ayrılacağını açıkladı ama neler olacağını göreceğiz. Bir karar verme konusunda kendimize baskı yapmak istemiyoruz çünkü şu anda işler bizim için iyi gidiyor. Bunu zaten biliyor, takımda kalmasını isterim" dedi.

Xavi'nin ayrılığının kesinlik kazanmasının ardından yeni bir teknik direktör arayışı olabileceğini belirten Laporta, "Yeni bir antrenörün bize uyum sağlaması gerekiyor. Barcelona yöneticilerin, oyuncuların, başkanların ve teknik direktörlerin üzerindedir. Başarılı bir model oluşturduk ve teknik direktörün buna uyum sağlaması gerekecek" ifadelerini kullandı.

Laporta, Xavi kararını verene kadar teknik direktör konusunda herhangi bir adım atmayacaklarını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, LaLiga'da Villareal'le ocak ayında oynanan maçın ardından takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Xavi, "30 Haziran'da takımdan ayrılacağım. Bu, başkanla ve ekiple konuşup aldığımız bir karar. Barcelona'nın değişikliğe ihtiyacı var. Her şeye rağmen çok iyi bir sezon geçirebileceğimizi düşünüyorum. Kendimden önce kulübü düşünmem gerekiyor. Bu kararın oyunculara ve kulübe yardımcı olacağını düşünüyorum. Barcelona'ya engel olmak istemiyorum" açıklamasında bulunmuştu.

ZİRVEYLE FARK 8 PUAN

LaLiga'da sezon bitimine 9 hafta kala Barcelona, lider Real Madrid'in 8 puan ardında ikinci sırada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi eleyen Barcelona çeyrek finalde Paris Saint Germain'le karşılaşacak.