Barcelona, Lewandowski'yle kazandı

LaLiga 33. hafta maçında Barcelona, sahasında Valencia'yı 4-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 07:33
Barcelona, Lewandowski'yle kazandı
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LaLiga 33. hafta maçında Barcelona, sahasında Valencia ile karşılaştı.

Luis Companys' Stadı'nda oynanan maçı Barcelona 4-2 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 22. dakikada Fermin Lopez, 49, 82 ve 90+3. dakikalarda ise Robert Lewandowski'den geldi. Valencia'nın gollerini 27. dakikada Hugo Duro, 38. dakikada penaltıdan Popelu kaydetti.

Valencia'da kaleci Mamardashvili topu uzaklaştırmak isterken ceza sahası dışında topa elle dokundu ve doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Barcelona, Real Madrid mağlubiyeti sonrası moral buldu. Valencia ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

Lider Real Madrid'in 11 puan gerisinde kalan Xavi'nin öğrencileri ligde puanını 73 yaptı ve ikincilik yarışında önemli bir galibiyet aldı. Valencia ise 47 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Girona ile oynayacak. Valencia ise Alaves'i ağırlayacak.


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