Barcelona - Osasuna maçı ertelendi
Barcelona, kulüp doktoru Carles Minarro Garcia'nın vefat ettiğini ve bu akşam oynanacak Osasuna maçının ertelendiğini duyurdu.
İspanya La Liga'nın 27. haftasında oynanacak Barcelona - Osasuna karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.
Barcelona A Takım Doktoru Carlos Minarro Garcia'nın akşam saatlerinde vefat etmesi nedeniyle 23:00'te oynanacak maçın ertelendiği açıklandı.
Katalan ekibi, hayatını kaybeden Garcia için taziye mesajı yayımladı.
Barcelona ligde, 57 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Osasuna ise 33 puanla 11. sırada yer alıyor.
Etiketler: #barcelona #Osasuna #Carles Minarro Garcia
Spor Haberleri
- Hakim Ziyech'ten yeni takımında mutheşem gol
- Bayer Leverkusen'e evinde sürpriz sonuç!
- Borussia Dortmund, sahasında kayıp!
- Salah tarihe geçti: Liverpool sürprize izin vermedi!
- Orkun Kökçü attı, Benfica zirve takibini sürdürdü!
- PSG, Rennes'i 4 golle devirdi!
- Şenol Güneş'ten istifa yanıtı
- Barcelona - Osasuna maçı ertelendi
- A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu!
- Şenol Güneş'e istifa çağrısı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Konuşma kâğıdını yırttı: 'AK Parti'den CHP'ye geçtim!'
- Ece Gürel 'Cadılık eğitimi alıyordu' iddiası
- Ümit Dikbayır'dan açıklama geldi
- İstanbul'un 'en kötü zeminli' ilçelerini sıraladı
- İmamoğlu'nun konuşmasında dikkat çeken ayrıntı
- Özel'in çağrısı üzerine provokatif sözler
- Moskova Alevilere destek verecek mi?
- 'Aleviler korku içinde, onları koruyacak bir devlet yok'
- Eşini kaybeden Özgü Namal yıllar sonra ilk kez konuştu
- Ece Gürel'in hocası Hale Özen'e gözaltı!