Barcelona'dan üst üste 5. galibiyet!

Yayınlanma: 23.02.2025 - 09:37

Güncelleme: 23.02.2025 - 09:37

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Las Palmas ile Barcelona karşı karşıya geldi. Estadio de Gran Canaria'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Barcelona 2-0'lık skorla kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Lamine Yamal'ın asistiyle Dani Olmo ve 90+5. dakikada Raphinha'nın asistiyle Ferran Torres kaydetti.

Ligde üst üste 5. galibiyetini elde eden Barcelona, 54 puanla liderlik koltuğuna oturdu. 7 maçtır kazanamayan Las Palmas ise üstünde 4. yenilgisini aldı ve 23 puanda kaldı.

Barcelona, gelecek hafta Real Sociedad'ı ağırlayacak. Las Palmas ise son sıradaki Real Valladolid'e konuk olacak.