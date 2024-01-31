Barcelona - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 20. haftasında kendi sahasında Osasuna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da 20. hafta heyecanı yaşanıyor.
Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Jagoba Arrasate'nin ekibi Osasuna ile karşı karşıya gelecek.
BARCELONA - OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA?
Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
BARCELONA - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jorge Figueroa Vázquez'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Barcelona, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Villarreal'e 5-3 mağlup olmuştu.
Osasuna ise Sevilla deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
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