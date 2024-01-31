Barcelona - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 20. haftasında kendi sahasında Osasuna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 12:07
Barcelona - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 20. hafta heyecanı yaşanıyor.

Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Jagoba Arrasate'nin ekibi Osasuna ile karşı karşıya gelecek.

BARCELONA - OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

BARCELONA - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jorge Figueroa Vázquez'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Barcelona, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Villarreal'e 5-3 mağlup olmuştu.

Osasuna ise Sevilla deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.


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