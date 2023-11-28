Barcelona - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Porto ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2023 - 11:27
Barcelona - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı sürüyor.

Xavi yönetimindeki Barcelona, sahasında Sergio Conceiçao'nun ekibi Porto ile karşı karşıya gelecek.

BARCELONA - PORTO MAÇI SAAT KAÇTA?

Luis Companys Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

BARCELONA - PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 1-0 mağlup olmuştu. 

Porto ise evinde Antwerp'i 2-0 mağlup etmişti. 


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