Barcelona - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Porto ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı sürüyor.
Xavi yönetimindeki Barcelona, sahasında Sergio Conceiçao'nun ekibi Porto ile karşı karşıya gelecek.
BARCELONA - PORTO MAÇI SAAT KAÇTA?
Luis Companys Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
BARCELONA - PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.
Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 1-0 mağlup olmuştu.
Porto ise evinde Antwerp'i 2-0 mağlup etmişti.
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