Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, EuroLeague'in 18. haftasında kendi evinde Real Madrid iler karşılaşacak. El Clasico mücadelesi TSİ 23:00'te başlayacak.
EuroLeague'in 18. haftasında El Clasico heyecanı yaşanacak.
Barcelona, kendi evinde Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.
BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Palau Blaugrana'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
El Clasico S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Barcelona, EuroLeague'de oynadığı son maçta Monaco deplasmanından 91-71 mağlup ayrılmıştı.
Real Madrid ise deplasmanda karşılaştığı Asvel'i 77-76 mağlup etmişti.
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