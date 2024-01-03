Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, EuroLeague'in 18. haftasında kendi evinde Real Madrid iler karşılaşacak. El Clasico mücadelesi TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2024 - 10:51
Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EuroLeague'in 18. haftasında El Clasico heyecanı yaşanacak.

Barcelona, kendi evinde Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Palau Blaugrana'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

El Clasico S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Barcelona, EuroLeague'de oynadığı son maçta Monaco deplasmanından 91-71 mağlup ayrılmıştı.

Real Madrid ise deplasmanda karşılaştığı Asvel'i 77-76 mağlup etmişti.


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