Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius'tan özeleştiri!
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 19. haftasında kendi evinde ağırladığı Kızılyıldız'a 85-76 mağlup oldu. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Genel olarak iyi değildik. Çok iniş, çıkışlar oldu. Bu seviyede bunların olmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
THY EuroLeague'in 18. haftasında konuk ettiği Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 85-76 yenilen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, galibiyetten dolayı rakibi tebrik etti.
"BU SEVİYEDE BUNLARIN OLMAMASI GEREKİYOR"
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jasikevicius, "40 dakika boyunca daha sağlam durduklarını düşünüyorum. Yapmamız gereken şeyler vardı ama yapmadık. İlk yarıda 9 top kaybı yaptık. İkinci yarıda da benzer hatalar oldu. Genel olarak iyi değildik. Çok iniş, çıkışlar oldu. Bu seviyede bunların olmaması gerekiyor" diye konuştu.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki bir sonraki maçında 4 Ocak Perşembe günü Litvanya'da Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.
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