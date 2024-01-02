Serisi sona erdi: Fenerbahçe Beko evinde kayıp!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 18. haftasında kendi sahasında ağırladığı Kızılyıldız'a 85-76 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2024 - 22:51
Serisi sona erdi: Fenerbahçe Beko evinde kayıp!
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THY EuroLeague'in 18. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında konuk ettiği Kızılyıldız'a 85-76 yenildi.

7'DE 7 YAPMIŞTI

Sarunas Jasikevicius yönetiminde 7 maçta 7 galibiyet alan Fenerbahçe Beko 8. maçın sonunda mağlup oldu.

Fenerbahçe'de Nigel Hayes-Davis'in 21 sayılık katkısı galibiyete yetmezken, Kızılyıldız'da Joel Bolomboy 24 sayıyla hem galibiyette önemli pay sahibi oldu hem de kariyer rekoru kırdı.


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