Serisi sona erdi: Fenerbahçe Beko evinde kayıp!

Yayınlanma: 02.01.2024 - 22:51

Güncelleme: 02.01.2024 - 22:51

THY EuroLeague'in 18. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında konuk ettiği Kızılyıldız'a 85-76 yenildi.

7'DE 7 YAPMIŞTI

Sarunas Jasikevicius yönetiminde 7 maçta 7 galibiyet alan Fenerbahçe Beko 8. maçın sonunda mağlup oldu.

Fenerbahçe'de Nigel Hayes-Davis'in 21 sayılık katkısı galibiyete yetmezken, Kızılyıldız'da Joel Bolomboy 24 sayıyla hem galibiyette önemli pay sahibi oldu hem de kariyer rekoru kırdı.