2 isimde sona doğru: Fenerbahçe'de rota belli!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli takımın transfer listesindeki Rade Krunic ile Stefan Savic'i renklerine bağlamaya yakın olduğu kaydedildi.
Fenerbahçe’nin transfer gündeminde 2 futbolcu var. Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör İsmail Kartal’ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe transferde önceliği stoper ve orta sahaya verdi. Milan’dan orta saha oyuncusu Rade Krunic’le büyük ölçüde anlaşan yönetim İtalyan devinin kararını bekliyor.
Rade Krunic
SAVİC TRANSFERİNDE SONA DOĞRU
Sarı-lacivertlilerin gündemindeki bir diğer isim Stefan Savic. Atletico Madrid’le olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki stoper, yeni bir maceraya başlamak istiyor. Yönetim, oyuncunun temsilcisiyle temas halinde.
Öte yandan sarı-lacivertlilerin, Salzburg’dan stoper Pavlovic’i istediği öne sürüldü.
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