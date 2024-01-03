2 isimde sona doğru: Fenerbahçe'de rota belli!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli takımın transfer listesindeki Rade Krunic ile Stefan Savic'i renklerine bağlamaya yakın olduğu kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2024 - 09:09
2 isimde sona doğru: Fenerbahçe'de rota belli!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde 2 futbolcu var. Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör İsmail Kartal’ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe transferde önceliği stoper ve orta sahaya verdi. Milan’dan orta saha oyuncusu Rade Krunic’le büyük ölçüde anlaşan yönetim İtalyan devinin kararını bekliyor.

Rade Krunic

SAVİC TRANSFERİNDE SONA DOĞRU

Sarı-lacivertlilerin gündemindeki bir diğer isim Stefan Savic. Atletico Madrid’le olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki stoper, yeni bir maceraya başlamak istiyor. Yönetim, oyuncunun temsilcisiyle temas halinde.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin, Salzburg’dan stoper Pavlovic’i istediği öne sürüldü.


rade krunic stefan savic fenerbahçe transfer süper lig

İlgili Haberler

Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius'tan özeleştiri!

Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius'tan özeleştiri!
Serisi sona erdi: Fenerbahçe Beko evinde kayıp!

Serisi sona erdi: Fenerbahçe Beko evinde kayıp!
Fenerbahçeli Miha Zajc'a Süper Lig'den 2 talip!

Fenerbahçeli Miha Zajc'a Süper Lig'den 2 talip!

En Çok Okunan Haberler