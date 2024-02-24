Barcelona sahasında farka koştu!
İspanya La Liga'da Barcelona, sahasında Getafe'yi 4-0 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 26. haftasında Barcelona, sahasında Getafe ile karşı karşıya geldi. Barcelona, karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Raphinha, 53. dakikada Joao Felix, 61. dakikada Frenkie de Jong ve 90. dakikada Fermin Lopez attı.
Bu sonucun ardından Barcelona, 57 puana yükseldi. Getafe, 34 puanda kaldı.
Barcelona, ligin bir sonraki haftasında Athletic Bilbao deplasmanına gidecek. Getafe, sahasında Las Palmas'ı konuk edecek.
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