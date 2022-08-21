Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'den Casemiro yorumu!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Casemiro'yu kadrosuna kattı. Madrid'in ezeli rakibi Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez, bu transferin büyük bir kayıp olduğunu söyledi.
Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Real Madrid'in Carlos Casemiro'yu Manchester United'a satmasını değerlendirdi.
"BÜYÜK BİR KAYIP"
Xavi, Brezilyalı futbolcunun satılmasının Real Madrid için büyük bir kayıp olduğunu söyledi. Genç teknik adam, açıklamasında, "Kulüpte neler oldu bilemem, ama sonunda böyle bir karar alındı ve Casemiro satıldı. Kuşkusuz, bu Real Madrid için büyük bir kayıp. Casemiro, kulüpte 10 yıl geçirdi. Birçok şey başarı ve birçok kupa kazandı. Başka söyleyebileceğim bir şey yok, bizim de düşünmemiz gereken yeterince sorunumuz var" ifadelerini kullandı.
70 MİLYON EURO
Real Madrid, Brezilyalı oyuncunun transferinden 70 milyon milyon Euro bonservis kazanacak.
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