Liverpool, Premier Lig'deki 2. maçından da beraberlikle ayrıldı

Sezonun ilk haftasında Fulham ile berabere kalan Liverpool, taraftarı önünde 24 şut çekip 4 isabet bulduğu Crystal Palace maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2022 Salı, 09:16
Liverpool, Premier Lig'deki 2. maçından da beraberlikle ayrıldı
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İngiltere Premier Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Liverpool, Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı.

Geçen sezon şampiyonluğu bir puanla Manchester City'ye kaptıran Liverpool, Crystal Palace'ı konuk etti.

Karşılaşma, Crystal Palace'tan Zaha'nın 32 ve Liverpool'dan Diaz'ın 61. dakikada attığı gollerle 1-1 sonuçlandı.

Liverpool'un Uruguaylı forvet oyuncusu Darwin Nunez, 57. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligdeki 2. maçından da beraberlikle ayrılan Liverpool, 2 puanla 12'nci, Crystal Palace ise bir puanla 16. sırada yer aldı.


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