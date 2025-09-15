Cumhuriyet Gazetesi Logo
Barcelona, Valencia'yı 6 golle geçti!

Barcelona, Valencia'yı 6 golle geçti!

15.09.2025 09:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Barcelona, Valencia'yı 6 golle geçti!

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Valencia'yı 6-0 mağlup eden Barcelona, Fermin Lopez, Raphinha ve Lewandowski'nin ikişer golle yıldızlaştığı maçta fırtına gibi esti. Katalan ekibi, 10 puanla zirve takibini sürdürdü.

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Barcelona sahasında Valencia'yı ağırladı.

Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 6-0 kazandı.

Barcelona, Fermin Lopez'in 29 ve 56. dakikalarda, Raphinha'nın 53 ve 66. dakikalarda, Robert Lewandowski'nin 76 ve 86. dakikalarda bulduğu ikişer gol ile Valencia engelini zorlanmadan geçti.

Bu galibiyetle birlikte yenilgisi Barcelona 10 puan ile Real Madrid'in hemen ardından ikinci sırada yer aldı. Valencia ise haftayı 4 puanla 14. sırada tamamladı.

Ligin bir sonraki haftasında Barcelona evinde Getafe'yi ağırlayacak, Valencia da Athletic Bilbao'yu konuk edecek.

İlgili Konular: #barcelona #la liga #valencia

İlgili Haberler

EuroBasket 2025'in en iyisi Ergin Ataman!
EuroBasket 2025'in en iyisi Ergin Ataman! Ergin Ataman, EuroBasket 2025'in en iyi koçu seçildi.
Milan, Modric'in golüyle Bologna'yı devirdi!
Milan, Modric'in golüyle Bologna'yı devirdi! İtalya Serie A'nın 3. hafta maçında Milan, sahasında Bologna'yı 1-0 mağlup etti.
Filenin Efeleri'nden 2'de 2!
Filenin Efeleri'nden 2'de 2! A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası G Grubu'ndaki ikinci maçında Libya'yı 3-1 yendi