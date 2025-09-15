Barcelona, Valencia'yı 6 golle geçti!

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Barcelona sahasında Valencia'yı ağırladı.

Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 6-0 kazandı.

Barcelona, Fermin Lopez'in 29 ve 56. dakikalarda, Raphinha'nın 53 ve 66. dakikalarda, Robert Lewandowski'nin 76 ve 86. dakikalarda bulduğu ikişer gol ile Valencia engelini zorlanmadan geçti.

Bu galibiyetle birlikte yenilgisi Barcelona 10 puan ile Real Madrid'in hemen ardından ikinci sırada yer aldı. Valencia ise haftayı 4 puanla 14. sırada tamamladı.

Ligin bir sonraki haftasında Barcelona evinde Getafe'yi ağırlayacak, Valencia da Athletic Bilbao'yu konuk edecek.