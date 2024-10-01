Barcelona - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Barcelona - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında Young Boys ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2024 Salı, 13:32
Barcelona - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor.

Barcelona - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, sahasında Patrick Rahmen'in ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

Barcelona - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BARCELONA - YOUNG BOYS MAÇI SAAT KAÇTA?

Lluis Companys Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Barcelona - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BARCELONA - YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçikalı hakem Erik Lambrechts'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

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