Barcelona - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında Young Boys ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor.
Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, sahasında Patrick Rahmen'in ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.
BARCELONA - YOUNG BOYS MAÇI SAAT KAÇTA?
Lluis Companys Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
BARCELONA - YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?
Belçikalı hakem Erik Lambrechts'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz bir şekilde yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Zincir markette skandal olay
- 'Çarşaflı, sakallı, cübbeli diyerek...'
- 'Palmiye ağacı bu kente ihanettir'
- AKP'li vekil istifa etti
- Akbank'tan 'veri sızıntısı' iddiasına açıklama
- AKP'li eski Bakan'dan çok konuşulacak 'Gezi' itirafı!
- Bahçeli'nin hedefinde Saniye Ateş var!
- Oğlu uyuşturucu ticaretinden tutuklanmış!
- AKP'li Ensarioğlu'ndan ‘b.kunu çıkardılar’ çıkışı!
- Işıkhan'dan 'emekli maaşı' açıklaması