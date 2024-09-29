2012'den sonra bir ilk yaşandı: Barcelona, ligde ağır yara aldı!

İspanya La Liga 8. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Osasuna'ya 4-2 mağlup oldu ve ligde ilk kez puan kaybetti.

2012'den sonra bir ilk yaşandı: Barcelona, ligde ağır yara aldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2024 - 09:19

İspanya La Liga 8. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Osasuna ile karşılaştı. Estadio El Sadar'da oynanan maçı Osasuna 4-2 kazandı.

Osasuna'nın galibiyet gollerini 18 ve 72. dakikalarda Budimir, 28. dakikada Bryan zaragoza, 85. dakikada ise Abel Bretones attı. Barcelona'nın gollerini 53. dakikada Pau Victor, 89. dakikada Lamine Yamal kaydetti.

2012'DEN SONRA BİR İLK

Osasuna, 2012 yılından bu yana Barcelona'yı kendi sahasında ilk kez mağlup etmeyi başardı.

Hansi Flick yönetiminde şu ana kadar ligde 5 gol giyen Barça, Osasuna'dan 4 gol yedi.

Bu sonuçla Barcelona, bir maçı eksik Real Madrid'in 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Osasuna ise puanını 14'e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Alaves ile karşılaşacak. Osasuna ise Getafe deplasmanına gidecek.


Etiketler: #barcelona #Osasuna #la liga

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