Barcelona, Zalgiris'i devirdi!
THY EuroLeague'in 16. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Zalgiris Kaunas'ı 85-80 yendi.
THY EuroLeague'in 16. hafta maçında Zalgiris Kaunas ile Barcelona karşı karşıya geldi.
Zalgirio Arena'da oynanan maçı Barcelona 85-80 kazandı.
Barcelona'da Nico Laprovíttola 18 sayı, 4 ribaund, 4 asist ile Jan Vesely 15 sayı, 4 ribaund performanslarıyla oynadı.
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