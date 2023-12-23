Barcelona, Zalgiris'i devirdi!

THY EuroLeague'in 16. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Zalgiris Kaunas'ı 85-80 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2023 - 09:07
Barcelona, Zalgiris'i devirdi!
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THY EuroLeague'in 16. hafta maçında Zalgiris Kaunas ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Zalgirio Arena'da oynanan maçı Barcelona 85-80 kazandı.

Barcelona'da Nico Laprovíttola 18 sayı, 4 ribaund, 4 asist ile Jan Vesely 15 sayı, 4 ribaund performanslarıyla oynadı.


Zalgiris Kaunas barcelona thy euroleague

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