Barcelona'da hedef 6 numara transferi: 4 isim öne çıktı!

Mevcut kadrosunu yetersiz bulan Barcelona Teknik Direktörü Xavi, yönetime 6 numara transferi için liste sundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2023 - 16:16
Barcelona'da hedef 6 numara transferi: 4 isim öne çıktı!
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LaLiga'da henüz mağlup olmamasına rağmen 3 kez sahadan bir puanla ayrılan ve haftayı 3. sırada tamamlayan Barcelona, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, 6 numara transferi için yönetime listeyi verdi.

ESPN'de yer alan habere göre; İspanyol teknik adam, Arsenal'dan Jorginho, Liverpool'dan Thiago, Bayern Münih'ten Kimmich, ve Real Betis'ten de Guido Rodriguez'i listeye aldı.

Mevcut kadrosunu yetersiz bulan Xavi, ocak transfer döneminde 6 numara transferinin bitirilmesini istiyor.

Barcelona 9 maç sonunda LaLiga'da 21 puan topladı ve 3. sırada yer aldı


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