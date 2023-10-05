Robert Lewandowski'den Barcelona'ya kötü haber!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 17:13

Güncelleme: 05.10.2023 - 17:13

Barcelona, Porto maçında sakatlanan Polonyalı golcü Robert Lewandowski’nin sol ayak bileğinden sakatlık yaşadığını ve belirsiz bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Barcelona’nın, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Porto ile oynadığı mücadelede Polonya futbolcu Robert Lewandowski, 34. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı. İspanyol ekibi, resmi internet sitesinden Lewandowski’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. 35 yaşındaki futbolcunun sol ayak bileğinden sakatlık yaşadığı ve belirsiz bir süre sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Robert Lewandowski

EL CLASICO'DA YOK

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Lewandowski La Liga'nın 11. haftasında oynanacak Barcelona - Real Madrid karşılaşmasında oynama ihtimalinin olmadığı iddia edildi.

Deneyimli futbolcu, bu sezon oynadığı 10 karşılaşmada 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.