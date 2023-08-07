Barcelona'da İlkay Gündoğan belirsizliği: Yollar ayrılabilir!

Yayınlanma: 07.08.2023 - 11:11

Güncelleme: 07.08.2023 - 11:11

İlkay Gündoğan, geçen sezon sonu Manchester City'den ayrılarak Barcelona ile 2 yıllık imza sözleşme imzalamıştı.

Barcelona ve İlkay Gündoğan, lisansın 12 Ağustos'a kadar çıkarılması için anlaşmaya varmıştı. La Liga'nın başlamasına 8 gün kala yıldız oyuncunun lisansı hala çıkarılamadı.

SATIŞ YAPMADAN LİSANS ÇIKARAMIYOR

Barcelona lisans problemini çözemezse milli futbolcu, Katalan devinden ayrılma hakkında sahip olacak.

Mali problemlerle boğuşan Barcelona oyuncu satışı yapamadan yeni oyuncuya lisans çıkaramıyor.

Barcelona, 12 Ağustos'a kadar İlkay Gündoğan'ın lisansını çıkarmazsa oyuncu istediği kulübe imza atabilecek.