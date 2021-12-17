Barcelona'da yine bir eski oyuncusunun peşinde
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, teknik direktörlüğe eski efsane futbolcularından Xavi'yi getirdikten kadroda da eski futbolcularına yönelmeye devam ediyor. İspanyol basını şimdi de Marc Bartra'nın Barcelona'nın radarından olduğunu iddia etti.
La Liga'da yeniden yapılanma sürecine giren Barcelona transferde eski oyuncularına yönelmeye devam ediyor.
Yaşadığı finansal sıkıntılar sebebiyle bütçede daralmaya giden Barcelona, önce teknik direktörlüğe Xavi Hernandez'i getirmiş, sonrasında 38 yaşındaki Dani Alves'e formayı giydirmişti.
Eski yıllardaki beklentilerin oldukça gerisinde kalan performansından dolayı ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Katalan ekibi bir başka eski bir oyuncu ile daha ilgileniyor.
İlk takviyenin savunma bölgesine yapılması düşünülen Barcelona, eski oyuncusu Marc Bartra'yı yakından takip ediyor.
İspanyol basınından Sport'a göre; oyuncuyla temasa geçen Barcelona'da Bartra ismi direkt eski takım arkadaşı Xavi'den geliyor.
2018'in başından beri İspanya'da Real Betis forması giyen Bartra'nın sözleşmesi 2023'te sona erecek.
30 yaşındaki İspanyol futbolcu, Barcelona altyapısında yetiştikten sonra 2016'da Borussia Dortmund'a 8 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle gönderilmişti.
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