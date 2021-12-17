Fenerbahçe açıkladı, Ferdi Kadıoğlu derbi dahil 3 hafta yok
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Sol bacağında zorlanma tespit edilen 22 yaşındaki oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu’nun bugün çekilen uyluk MR’ında sol bacak üst arka adalede kas-tendon bileşkesine yakın grade 1-2 arası zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
Bu açıklamanın ardından Ferdi Kadıoğlu'nun sahalardan 3 hafta uzak kalması beklenirken, haftasonu oynanacak Beşiktaş derbisini de kaçırması kesinleşti.
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon 22 maçta süre alırken 2 gol ve 2 asist kaydetti.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 17, 2021
Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu’nun bugün çekilen uyluk MR’ında sol bacak üst arka adalede kas-tendon bileşkesine yakın grade 1-2 arası zorlanma tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. pic.twitter.com/IQjyj098nZ
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