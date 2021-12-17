Fenerbahçe açıkladı, Ferdi Kadıoğlu derbi dahil 3 hafta yok

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Sol bacağında zorlanma tespit edilen 22 yaşındaki oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2021 Cuma, 17:35
Fenerbahçe açıkladı, Ferdi Kadıoğlu derbi dahil 3 hafta yok
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Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu’nun bugün çekilen uyluk MR’ında sol bacak üst arka adalede kas-tendon bileşkesine yakın grade 1-2 arası zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Bu açıklamanın ardından Ferdi Kadıoğlu'nun sahalardan 3 hafta uzak kalması beklenirken, haftasonu oynanacak Beşiktaş derbisini de kaçırması kesinleşti. 

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon 22 maçta süre alırken 2 gol ve 2 asist kaydetti.


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