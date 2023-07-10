Barcelona'dan Arda Güler yanıtı!
Barcelona Sportif Direktörü Deco, milli futbolcu Arda Güler'i transfer etmek için İstanbul'a gelmişti. Portekizli yönetici, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler hakkındaki soruya yanıt verdi.
Barcelona Sportif Direktörü Deco, transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Portekizli yönetici, transfer için görüştüğü ancak daha sonra Real Madrid'i tercih eden Arda Güler hakkındaki soruya yanıt verdi.
Deco
"NE OLDU BİLMİYORUM"
Deco, "Arda Güler için ne oldu ve işler değişti?" sorusuna, "Bilmiyorum" cevabını verdi.
Deco, Arda Güler transferi için geçen hafta Türkiye'ye gelerek genç oyuncu ve Fenerbahçe ile görüşmüştü.
Arda Güler
TERCİHİ REAL MADRID OLDU
Ancak Arda Güler, tercihini Real Madrid'den yana kullandı. İspanyol devi, 20 milyon Euro bonservis ve 10 milyon Euro ek ödemeler karşılığında 18 yaşındaki futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzaladı.
Arda Güler, İspanyol devine imza attığı basın toplantısında ise, "Real Madrid sizi ararsa bunu kimse reddedemez" sözlerini kullanmıştı.
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