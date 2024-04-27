İspanya'da gündem Arda Güler! 'Spot ışıklarını bir araya getirdi'

Yayınlanma: 27.04.2024 - 10:55

Güncelleme: 27.04.2024 - 10:55

İspanya LaLiga'da 33. haftanın açılış maçında Real Madrid, Real Sociedad engelini tek golle geçti.

Real Madrid'de Arda Güler, maça ilk 11'de başlarken 29. dakikada kaydettiği golle takımına 3 puanı getirdi.

Carlo Ancelotti'nin ekibi aldığı galibiyetle şampiyonluğa bir adım daha yaklaşırken puanını 84'e yükseltti.

Real Madrid'in Real Sociedad'la oynadığı maçın ardından İspanyol basını, Arda Güler'in performansını manşete taşırken milli futbolcu için övgü dolu sözler yer aldı.

"ŞAMPİYONLUĞA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIRDI"

İspanyol spor gazetesi AS'ta yer alan haberde Arda Güler için, "Spot ışıklarını bir araya getirdi" denildi.

Milli futbolcu için ayrıca, "Arda Güler'in ligde 11'de başladığı ilk maçta attığı gol, Madrid'i şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı. Real Madrid, Real Sociedad'ı gol yemeden mağlup etti. Arda Güler, Real Madrid'in bir elması transfer ettiğini bir kez daha gösterdi" ifadelerine yer verildi.

"KALİTESİNİ SERGİLİYOR"

Bir diğer spor gazetesi Marca'da yer alan haberde ise "Arda, Real Madrid'i şampiyonluğa hazırlıyor" başlığı kullanıldı.

Arda Güler'e Real Sociedad karşılaşması için maç puanı olarak 8 verilirken, "Arda Güler, ligdeki ilk maçında prestijli bir rakibe karşı iyi bir iz bıraktı. Kalitesiyle harika bir performans sergileyen Arda Güler güzel bir maç çıkardı. Savunmada çok kararlı ve kalitesini sergiliyor" ifadeleri yer aldı.

19 yaşındaki futbolcu için ayrıca, "Arda Güler Anoeta'da ilk maçına çıktı ve beklentileri doğruladı. Ancelotti'in kendisine verdiği 98 dakikada yeteneğini zaten göstermişti" denildi.

Mundo Deportivdo'daki maç haberinde ise şu ifadeler kullanıldı:

"Arda Güler'in attığı gol, aklı Bayern Münih maçında olan Real Madrid için en güzel haber oldu."

"İZ BIRAKMASI İÇİN ÇOK AZ ŞEY YETİYOR"

El Pais gazetesinde maçla ilgili yer alan haberde de Arda Güler'den övgüyle bahsedildi.

Haberde, "Arda Güler, LaLiga'dak ilk maçında Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçına 4 gün kala Real Sociedad karşısında galibiyeti getirdi. Arda Güler'in iz bırakması için çok az şey yetiyor" denildi.

"UMUT VERİCİ BİR SEZON SONU VAR"

Relevo'daki haberde ise Arda Güler'in sezonun kalan bölümündeki maçlarda önemli bir rol üstlenebileceğine dikkat çekildi.

Haberde, Arda Güler'in performansına ilişkin, "Her şey yolunda gitti. Arda Güler'in günüydü. San Sebastian'da parladı ve bu fırsatı iyi değerlendirdi. Real Madrid'in yeni yıldızının dakikalara ihtiyacı yok, sadece saniyeler. Kulüpte Arda Güler'le coşku yaşanıyor. Sakatlıklar ve az süre alması nedeniyle kötü bir başlangıçtan sonra kalitesinden asla şüphe etmediler. Arda Güler'in hala önemli bir rol oynayacağı ve umut verici bir sezon sonu var" ifadeleri kullanıldı.