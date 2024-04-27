Carlo Ancelotti resmen duyurdu: 'Arda Güler gelecek sezon...'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in gelecek sezon takımda kalacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 09:49
Carlo Ancelotti resmen duyurdu: 'Arda Güler gelecek sezon...'
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LaLiga'nın 33. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Sociedad'ı Arda Güler'in 29. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Eflatun beyazlılar 84 puanla liderliğini sürdürdü.

ARDA'NIN GELECEĞİ NETLEŞTİ

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı Arda Güler'in geleceği hakkında konuştu.

"Arda Güler çok genç bir oyuncu. Yavaş yavaş kahraman olacak. Arda Güler bizim için çok önemli bir oyuncu. Arda gelecek sezon bizimle olacak." 

ARDA'YA ÖVGÜLER

İspanyol basını karşılaşmayla ilgili internet sayfalarında yaptığı yorumlarda, "Arda Güler, Real Madrid'i sırtlıyor", "Madrid'in en iyisi Arda", "Madrid'in gelecek vaat eden Türk'ü kendini gösterdi" ifadelerini kullandı.


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