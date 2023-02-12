Adalet Bakanlığı'ndan deprem bölgesine ilişkin açıklama

Adalet Bakanlığı, 304 ilave savcının deprem bölgesinde görevlendirildiğini, hırsızlık ve yağma olaylarında 64 kişinin gözaltına alınarak 57 kişinin tutuklandığını duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 23:14
Adalet Bakanlığı'ndan deprem bölgesine ilişkin açıklama
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Adalet Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgede 304 ilave savcının görevlendirildiğini açıkladı.

Bölgeye görevlendirilen ilave personel sayısının bin 275 olarak açıklandığı paylaşımda, adli tıp görevlendirilmeleri için 323, CEKUT Arama Kurtarma timi personel sayısı 326, Adalet Bakanlığı tesislerinde konaklayan depremzede sayısı ise 2 bin 146 olarak açıklandı.

Hırsızlık ve yağma olayları hakkında 75 vaka olduğu, 64 kişinin gözaltına alındığı ve 57 kişinin tutuklandığı duyuruldu.

Yıkılan binalarla ilgili 134 kişi hakkında işlem yapıldığı, 7 kişinin gözaltına alındığı ve 3 kişinin tutuklandığı açıklandı. 


Adalet Bakanlığı Kahramanmaraş depremi

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